Naufragio Steccato: migliaia alla via Crucis per le vittime guidata dal vescovo Panzetta

È iniziata la via crucis a Steccato di Cutro, "Con Cristo tra i migranti dinanzi all'indifferenza dei potenti". Un fiume di gente, oltre 2 mila persone per raccogliersi in preghiera per le tante vittime della strage che si è consumata domenica scorsa proprio su quella spiaggia. Ad animare le stazioni della via Crucis le parrocchie del territorio e in testa al corteo, vicino alla croce di legno, lo stesso dell'imbarcazione del naufragio, l'arcivescovo, Angela Panzetta.