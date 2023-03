'Spalmalo' l'evento di Farmer's Market dedicato al formaggio e agli ortaggi

La domenica 26 marzo al Farmer’s Market di Crotone è stato organizzato “Spalmalo”, l'evento dedicato al formaggio spalmabile prodotto da Francesco Viola. "Tantissime le persone presenti con 1.500 crostini e le bruschette distribuite agli ospiti - si legge in una nota di Fausto Riganello, presidente di Magnamore, promotore dell'evento -. I più grandi hanno potuto accompagnare il cibo con dell’ottimo rosato. In cantiere tante novità anticipate dalla nutrizionista Maria Lacaria che vanno dalla produzione del formaggio senza lattosio a quella degli ortaggi spalmabili, con sistemi che mantengono inalterate le loro qualità antiossidanti ed organolettiche in genere. Presto - spiega Riganello - nascerà il pesto al cavolo nero che verrà presentato nel corso di una manifestazione ad hoc". L'appuntamento con il mercato dei contadini è tutte le domeniche con eventi enogastronomici a tema a cura del gruppo Magnamore.