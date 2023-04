Dischi, si chiama Miscentes il nuovo album del cantautore crotonese Giulio De Leo

È uscito Miscentes, il nuovo album del cantautore crotonese Giulio De Leo, un progetto musicale che mescola diversi generi musicali provenienti da ogni angolo del pianeta, com'è nello stile di De Leo, artista eclettico e riflessivo. L'album contiene tredici brani, sintesi di un vero e proprio viaggio nelle culture musicali del globo, da ascoltare e gustare "con la mente aperta e il cuore in pace" suggerisce una la nota stampa di presentazione.

Giulio De Leo, cantautore, chitarrista, compositore, arrangiatore, paroliere. Spazia molto dalla musica d'autore a quella popolare e non trascura la world music. Come chitarrista ha militato in diversi gruppi di musica etnica-popolare e come cantautore ha partecipato a diversi concorsi, risultando finalista nel 2002 alla terza edizione del premio 'Un giorno insieme – Augusto Daolio' e nel 2010 alla quinta edizione del premio 'Botteghe d’autore''.