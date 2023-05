Alluvione Emilia Romagna: da Calabria colonna mobile Vigili del fuoco

Una colonna mobile dei Vigili del fuoco, su disposizione del Centro operativo nazionale, è partita questa mattina dalla Calabria alla volta dell'Emilia Romagna dove sarà impegnata nelle operazioni di soccorso alle popolazioni dopo l’ondata di maltempo che ha interessato parte del territorio regionale ed in particolare le province di Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna, Ferrara e Rimini. Dalla Calabria erano già arrivati in Emilia Romagna mezzi e personale dei Vigili del fuoco dei comandi provinciali di Catanzaro e Cosenza impegnati, in particolare, nel comune di Budrio (Bo) mentre le unità inviatequesta mattina sono dirette a Ravenna. Complessivamente sono impegnate nelle zone colpite dall'alluvione oltre 800 unità dei vigili del fuoco che hanno effettuato numerosi salvataggi di persone.