Pallanuoto, playoff per promozione in A2: l'Auditore vince il primo round contro la Waterpolo Bari

Il primo round è della Pallanuoto Crotone. L'Auditore supera infatti la Waterpolo Bari, uarta classificata nel girone tre, nella gara d'andata del primo turno dei playoff per la promozione in A2 disputato a Santa Maria Capua a Vetere e pone le basi per il passaggio del turno che andrà però certificato nel match di ritorno fissato per sabato 27 maggio a Crotone. La formazione allenata da Arcuri si è imposta per 15-12 in una sfida di grande equilibrio e intensità, che alla fine ha premiato la maggiore personalità e qualità del 'sette' pitagorico, trascinato dalle cinque realizzate da Maros Tkac, uno dei protagonisti del match. Un bel passo avanti verso la meta, ma nel team c'è la consapevolezza che c'è ancora una gara di ritorno altrettanto intensa e incerta da dover domare.