Dalla Bhagavadgita alla politeia di Platone, convegno sabato al museo di Pitagora

CROTONE - "La scienza dell'azione collegata al bene" è il titolo dell'incontro che si terrà sabato 25 novembre alle ore 17 presso il museo dei Giardini di Pitagora a Parco Pignera. L'incontro, che porta il sottotitolo "Dalla Bhagavadgita alla politeia di Platone", è un itinerario dell'evoluzione del pensiero filosofico è delle sue implicazioni nella politica. E' promosso dal Circolo filosofico Pitagorico, Associazione Culturale Paideia e centro studi platonici con la collaborazione del Consorzio Jobel, dei musei e Giardini di Pitagora ed il patrocinio del Comune. Dopo i saluti istituzionali da parte di Santo Vazzano (presidente consorzio Jobel), del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e dell'assessore alla cultura, Nicola Corigliano, interverranno i relatori.

Mariella Baudo parlerà su "L'azione illuminata secondo la Bhagavadgita"; la relazione di Irene Muscato sarà su "L'educazione del guerriero", mentre Vita D'Angelo tratterà il tema: "Il governo della città nell'insegnamento platonico" . Giovanni Arone, presidente del Circolo filosofico pitagorico, parlerà de "Il politico come grado di iniziazione nella scuola pitagorica", Giuseppe Muscato, presidente dell'associazione Paideia di Palermo discuterà su "Il fondamento sacro della politica", infine Sofia Muscato in una sorta di momento di spettacolo concluderà la manifestazione con "L'apologia di Socrate in versi siciliani e in chiave ironica".