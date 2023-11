Bonifica, la Lega fa il verso a Grossi: via il Paur per consentire di portare i rifiuti a Columbra

"È da folli consentire alle discariche calabresi, e in particolare della provincia di Crotone, di ricevere rifiuti tossici dal resto d'Italia tranne che dal capoluogo pitagorico". Lo ribadisce il deputato calabrese della Lega, Domenico Furgiele, riprendendo le dichiarazione dell'ad di Eni Rewind, Paolo Grossi, che giovedì a Crotone ha lamentato l'impossibilità di utilizzare la discarica dei fratelli Vrenna per via del provvedimento autorizzatorio unico regionale che impone il trasferimento dei veleni fuori dei confini regionali.

"Il Paur della Regione va superato, o comunque rimodulato onde evitare ulteriori e lunghi stalli", dal momento che "la bonifica crotonese non potrà mai avere una traiettoria virtuosa se le istituzioni non si decidono a smaltire in via prioritaria questo paradosso che, insieme a quelli che giacciono da decenni nelle aree interessate, è uno dei rifiuti più pericolosi" aggiunge l'esponente leghista. "Ci sono infatti risultati importanti che Crotone ha conquistato recentemente e che non possiamo vanificare".

"Basti pensare al cambiamento di passo che ha già impresso al proprio alto ufficio" il nuovo commissario Emilio Errigo, "disponendo che ogni incontro dove si tratti della bonifica possa essere partecipato dai rappresentanti del territorio. È chiaro che ciò non basti - riconosce Furgiuele - ma è comunque un indirizzo che prelude a buoni risultati e che incrocia una volontà operativa dell'Eni quale fino ad ora non si era mai vista, per merito dell'attuale amministratore Grossi".