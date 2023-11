Pallamano serie B, domenica parte il campionato. Crotone al via da Putignano con la priorità della valorizzazione dei giovani

La Pallamano Crotone riparte. Con il consueto carico di entusiasmo e ambizioni, ingredienti ‘storici’ del club pitagorica, tra i più longevi e competitivi del mezzogiorno e ancora oggi punto di riferimento del movimento regionale. Unica realtà presente nel gruppo meridionale della serie B, che nel weekend debutterà per la nuova avventura. Un torneo che vedrà la Pallamano Crotone come di consueto protagonista con il solito e vincente mix di esperienza e gioventù, frutto del lavoro di un vivaio che rappresenta da sempre il rifornitore principe del movimento locale.

L’avventura parte domenica 26 novembre sul campo della Pallamano Putignano, mentre l'esordio casalingo sarà domenica 2 dicembre, quando al Palakrò arriverà la Fidelis Andria.

E’ un campionato lungo, con gare di doppio ritorno, ma ideale per far crescere i tanti Under presenti in rosa in questa stagione.

“Ci siamo dati un opbiettivo semplice - spiega il presidente Giancarlo Giaquinta - ovverosia quello di valorizzare al massimo i nostri giocani, perchè avrebbero poche possibilità di crescita visto che a livello giovanile le realtà sono ‘latitanti’. E quindi non resta che lanciarsi gradualmente in serie B, con la presenza dei nostri senior che avranno il compito di tutor che dovranno contribuire a far crescere le loro capacità in un contesto evidentemente più competitivo”.

La squadra è stata in parte rinnovata, sempre con la parte obbligata dalle partenze dei giovani che emigrano per motivi di studio. Lo zoccolo duro è comunque rimasto, e fornirà quelle conoscenze ai più giovani, che rappresentano una importante fucina per il club: “Non abbiamo obiettivi particolari di classifica, ma ci interessa sviluppare la crescita dei nostri giovani che tra un paio d’anni rappresenteranno la nervatura della squadra”. In panchina la guida sicura e competente di Antonio Cusato, fresco di Stella di Bronzo del Coni al merito sportivo che gratifica un lavoro e una dedizione straordinaria.