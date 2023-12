Crotone, 'CrossHospital' al san Giovanni di Dio: un giro in moto per i bambini di Pediatria

CROTONE - ‘CrossHospital’ è l’iniziativa organizzata dall’associazione di Isola Capo Rizzuto Insieme per Te e la siciliana MotorLife al fine di promuovere le attività di mototerapia. Per la prima volta, la mototerapia varcherà la soglia del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

Il progetto, che non era mai entrato in un ospedale calabrese, offre con un semplice giro in moto una grande opportunità a chi è disabile: nasce per regalare momenti di gioia a persone e bambini con disabilità, emoncologici e ospedalizzate che, salendo in sella ad una moto, possono acquisire importanti capacità fisiche, affettive, cognitive e di autonomia. L’associazione MotorLife, utilizza moto e mezzi elettrici senza emissione di gas o altre miscele di qualsiasi tipo che saranno introdotti in reparto dopo essere stati sanificati. L’attività sarà svolta in piena sicurezza e i bambini indosseranno il casco di protezione e i mezzi saranno condotti da personale qualificato. “La manifestazione MotoLife è stata recepita con entusiasmo dal dipartimento Materno Infantile ed al management aziendale – dichiara il direttore del reparto di Pediatria, Stefania Zampogna – e si svolgerà per la prima volta in Calabria proprio nell’ospedale cittadino”. L’appuntamento è per lunedì 11 dicembre alle ore 12,00 presso il reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.