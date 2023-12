Bonifica Industriale, Errigo: la politica trovi soluzioni realizzabili

“Ora tocca alla politica attiva locale, provinciale e regionale, - scrive Errigo - non lasciarsi prendere la mano da idee progettuali allo stato inattuabili e concretamente irrealizzabili nell'immediato, perché tutti devono sapere, che è necessario e urgente, rimuovere senza altri ingiustificati ritardi dannosi e pericolosi, tutti i contaminanti presenti e giacenti da molti decenni, in colline di sedimenti pericolosi per la salute, posizionati in brutta mostra a vedersi, tanto da precludere la visuale del mare antistante la fascia costiera - marittima a Crotone e Provincia. Il Presidente della Regione Calabria On. Roberto Occhiuto, sono sicuro e certo, che non esiterà a fare la Sua importate parte, per far rinascere e risorgere là città e la Provincia di Crotone”.