Al via il 'Carnevale Crotonese' sul lungomare cittadino

CROTONE - L’amministrazione comunale ha programmato una serie di iniziative per il carnevale dedicate alle famiglie e soprattutto ai bambini con il “Carnevale Crotonese”. Si tratta del cartellone degli eventi che si succederanno dal 4 all’11 febbraio che prevede una serie di appuntamenti ludici e di intrattenimento.

Si parte il 4 febbraio alle 10.30 sul lungomare cittadino con spettacoli di intrattenimento e tante attrazioni per i bambini in collaborazione con la Proloco e il Comitato esercenti del lungomare. Il 9 febbraio, nell’ambito della Carnival Race, la tradizionale sfilata con partenza alle ore 17.00 da piazza Pitagora verso via Roma con la presenza di trampolieri, del duo aereo e di tante altre attrazioni. Iniziativa promossa dal Club Velico in collaborazione con l’associazione commercianti di via Roma. Sempre il 9 febbraio alle ore 19.00 in via Roma il concerto dei The Yellows.

L’11 febbraio, protagonista lo scenario del lungomare con alle ore 10.30 spettacolo di intrattenimento e attrazioni per i bambini in collaborazione con la Proloco e il Comitato esercenti del lungomare. A seguire alle ore 16.30 il “Carnevale delle Nazioni” organizzato dall’associazione “Amici del tedesco”.

“Per la prima volta dal nostro insediamento riusciamo a sostenere l’organizzazione di alcuni eventi in occasione del carnevale - dichiara l'assessore allo spettacolo Sandro Cretella -. Abbiamo concentrato l’attenzione su tre giornate, favorendo anzitutto l’intrattenimento per i bambini che tradizionalmente affollano il lungomare cittadino durante le domeniche del periodo e poi sostenendo alcuni consolidati eventi realizzati in città come la Carnival week ed il Carnevale delle Nazioni”.