Calciomercato, per l'attacco ecco Comi. Risoluzione con Vuthaj, Rojas alla Pro Vercelli

Un attaccante che esce, un altro che entra. Con l'auspicio da parte del club che il contributo sia più pingue e sostanzioso. Nelle ultime ore di mercato, il Crotone ufficializza la doppia operazione che vede arrivare in rossoblù Gianmarco Comi, centravanti della Pro Vercelli, con il quale ormai è in atto una collaborazione proficua e datata. E difatti gli affari con i piemontesi si completano con l'arrivo in casa vercellese di Luis Rojas, con la formula del prestito per il giocatore cileno che torna nuovamente nella Pro dopo l'avventura di due stagioni fa. Per quanto riguarda Comi, avrà evidentemente il compito di rimpiazzare al bisogno il duo Tumminello e Gomez. Dalla sua, un bagaglio di esperienza importante e l'entusiasmo di misurarsi in una nuova avventura. L'ingresso di Comi è coinciso con l'addio di Dardan Vuthaj, con il quale il club ha provveduto alla risoluzione del contratto, evidentemente non soddisfatto appieno delle prestazioni e di alcuni atteggiamenti del giocatore. Un rapporto mai del tutto decollato, e concluso con un bottino di appena 2 reti e prestazioni mai del tutto convincenti.