La Soprintendenza "blinda" il Centro, al via l'iter per il vincolo d'interesse culturale

La soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone ha avviato il procedimento per la dichiarazione del vincolo d'interesse culturale del centro di Crotone. La soprintendente Stefania Argenti ritiene "meritevole di tutela sotto il profilo storico-monumentale" la "direttrice urbana della nuova espansione di Crotone tra fine XIX e prima metà del XX secolo", riferibile alla "città storica di impianto otto-novecentesco". Una volta terminata l'istruttoria, entro 120 giorni dall'avvio dell'iter, la pratica passerà alla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Calabria, cui tocca la decisione finale. Il vincolo riguarda:

PIAZZA DUOMO.

CORSO VITTORIO EMANUELE nel tratto compreso tra via Silvio Messinetti e piazza dell’Immacolata.

PIAZZA DELL’IMMACOLATA.

VIA PIETRO RAIMONDI nel tratto compreso tra Piazza Duomo e Largo Umberto I.

VIA SILVIO MESSINETTI

PIAZZA PITAGORA fino all’incrocio con le vie Luigi Pantusa, Vittorio Veneto, Cutro e Mario Nicoletta, inclusi i tratti di via Nuova Poggioreale e di Via Regina Margherita fiancheggianti i portici.

VIA VITTORIO VENETO nel tratto compreso tra Piazza Pitagora e l’incrocio con via Firenze.

VIA NAPOLI nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e l’incrocio con via Azaria Tedeschi.

VIA SILVIO PATERNOSTRO nei tratto compreso tra via Vittorio Veneto e l’incrocio con via Luigi Pantusa.

VIA AZARIA TEDESCHI nei tratti compresi tra via Vittorio Veneto e l’incrocio con via Napoli, e tra via Vittorio Veneto e l’incrocio con via Luigi Pantusa;

VIA VENEZIA nei tratti compresi tra via Vittorio Veneto e l’incrocio con via Napoli, e tra via Vittorio Veneto e l’incrocio con via Elvidio Borelli.

PIAZZA DELLA RESISTENZA.

VIA TORINO nel tratto compreso tra via Roma e via Napoli.

VIA ROMA nei tratti compresi tra via Vittorio Veneto e l’incrocio con via Torino, e tra via Vittorio Veneto e l’incrocio con via Elvidio Borelli.