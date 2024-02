Carnevale, la maschera ufficiale di Crotone porta la firma di Valeria Carnovale

Valeria Carnovale è la vincitrice del concorso per la realizzazione della maschera di Carnevale ufficiale della città di Crotone. Carnovale, studentesa dell'Istituto d'istruzione superiore Pertini-Santoni, è riuscita ad interpretare l'esigenza del Comune di "esprimere i canoni identitari dell'antichità crotoniate, attualizzandoli attraverso temi universali, come la matematica e la musica" scrive la commissione incaricata della valutazione degli elaborati. La stessa commissione "esprime apprezzamento verso tutti i partecipanti per l'impegno profuso nella realizzazione di elaborati grafici che raccontano la storia millenaria della città".

L'organismo di valutazione delle ventisei proposte, di cui tre non ammesse, che hanno aderito all'avviso pubblico, è stato presieduto dal dirigente del settore 2 del Comune, Francesco Marano, e composto da Carmelita Messinetti, dipendente del servizio Cultura; l'orafo Michele Affidato e la stilista Giovanna Cuolo, il direttore del museo archeologico nazionale, Gregorio Aversa; Lucia Cecilia Trocino, architetto e docente di storia dell'arte.

La maschera sarà presentata insieme a tutte le altre nel corso di una conferenza stampa presieduta dall'assessore alla Cultura Nicola Corigliano.