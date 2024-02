Video e Foto - Carnival Race Parade, Alice e i personaggi del romanzo sfilano per le strade di Crotone

CROTONE - La tradizionale sfilata del Carnival Parade è stata un successo. L’evento è stato organizzato, anche per il 2024, dal Club Velico di Crotone nell’ambito della più importante Carnival Race che, alle prime ore del 10 febbraio, si prepara alla prima regata. Un pomeriggio di festa, dunque, quello del 9 febbraio con un corteo di bambini e ragazzi in maschera che partendo da piazza Pitagora hanno sfilato per le strade del centro di Crotone fino a via Roma mentre a fare da apri pista, un grande carro allegorico. Il mondo Disney con la fiaba ‘Alice nel paese delle meraviglie’ è stato in tema scelto con tutti i personaggi mitici del romanzo di Lewis Carroll, dalla piccola Alice, al cappellaio matto, allo stregatto e il bianconiglio col suo grande orologio.

Un carnevale che ha coinvolto anche gli studenti di tante scuole della provincia di Crotone e il carro è stato realizzato proprio da alcuni ragazzi del Liceo Artistico Pertini Santoni della città, che hanno dato sfogo alla fantasia, per interpretare al meglio la favola che porta con sè un importante messaggio sociale. “E’ stato un successo non solo quello delle iscrizioni alla regata ma anche quello delle iscrizioni al concorso per il Carnival Parade – dichiara Paola Proto, presidente Club Velico Crotone - abbiamo coinvolto le scuole e vincerà il gruppo più bello e che ha incarnato al meglio la favola di Alice, legata al disagio giovanile. Crescere è una avventura meravigliosa – precisa - ma conoscere i pericoli aiuta ad evitarli". Trampolieri, attrazioni, la musica del gruppo crotonese The Yellows, maschere e coriandoli hanno allietato il pomeriggio in città con tanti piccoli e famiglie a riempire il corso di via Vittorio Veneto.