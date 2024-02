Magna Grecia Comics, il video dei premiati realizzato da un allievo del liceo Filolao

Mancano ormai poco più di una decina di giorni all’apertura del Magna Grecia Comics, la grande kermesse fumettistica in programma dal 23 al 25 febbraio prossimi a Le Castella con la partecipazione di artisti del panorama nazionale del fumetto e della graphic novel italiana. Nomi di prestigio legati a Sergio Bonelli Editore, Disney, Marvel, DC Comics, Lupo Alberto, Cattivik, Lupin III.

Curata da Romano Pesavento e Simone Carozzo, rispettivamente direttore artistico e presidente del Magna Grecia Comics, la rassegna avrà luogo nei locali della fortezza aragonese di Le Castella nell'ambito della programmazione del Festival dell’Aurora Ri(e) organizzato dalla Fondazione Odyssea. “Un’occasione unica – scrive l’organizzazione – per incontrare questi ospiti che verranno premiati” e che Rocco Graziani, allievo del liceo scientifico Filolao di Crotone, presenta in questo video.