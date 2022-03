I dieci anni del consorzio Jobel alla guida del museo e dei giardini di Pitagora

Sono trascorsi dieci anni da quando il Comune di Crotone ha affidato la gestione di parco Pignera al consorzio Jobel. Da allora è seguita una lunga stagione di cambiamenti che lo hanno trasformato da 'non luogo' in uno dei principali punti di riferimento sociale e culturale della città.

Venerdì 18 febbraio Jobel celebrerà questo percorso con un momento di riflessione e racconto nonché un confronto con le istituzioni locali per condividere programmazione e processi di sviluppo. Per l’occasione, informa una nota, sarà presentato il progetto di gestione per i prossimi dieci anni.

Oltre ai rappresentanti politici e istituzionali - il sindaco Vincenzo Voce, il presidente della Provincia Sergio Ferrari, il prefetto Maria Carolina Ippolito - interverranno Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud, Vanessa Pallucchi, portavoce nazionale del Terzo settore, Ledo Prato, segretario generale di Mecenate90, Gianluigi Greco, scienziato matematico, e Alessandro Colombo, architetto rappresentante italiano nel mondo del design.

L'iniziativa, dal titolo "Dieci anni di Jobel al museo e giardini di Pitagora", avrà luogo a partire dalle nove del mattino.