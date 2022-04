Torna il Concorso Fotografico Nazionale Città di San Giovanni in Fiore

Giunge alla terza edizione il Concorso Fotografico Nazionale Città di San Giovanni in Fiore, organizzato dall’Associazione Fotografica Florense e patrocinato dalla U.I.F. (Unione Italiana Fotoamatori).

Dalla sua costituzione, la AFF, al fine di diffondere la fotografia in tutte le sue forme, si è sistematicamente impegnata nell’organizzazione di importanti eventi quali: mostre, proiezioni, corsi di fotografia e meeting, ospitando in quest’ultimi, importanti nomi del mondo della fotografia amatoriale, sia nazionale che internazionale, e autori che appartengono alla più illustre storia della fotografia, come Tina Modotti.