'Il più veloce di Crotone', che spettacolo al settore B

La corsa e la velocità costituiscono un binomio quasi inscindibile nella sfida dell'uomo con se stesso e con gli altri esseri che popolano il pianeta. Il fascino di poter essere considerato il più veloce di Crotone ha sempre vinto su ogni altra sfida. La corsa veloce, quella che in inglese è chiamata sprint, è quindi non solo alla base dell'atletica, ma dello sport in genere ed è in assoluto la più alta espressione delle capacità fisiche dell'uomo.