Padel, la People Team alle finali nazionali nella categoria femminile con la coppia Falbo-Perri

Percorso netto della squadra People team femminile in continuo avanzamento, forte del grande entusiasmo che il Centro Sportivo Macrillo’ trasmette alle sue allieve grazie alla dedizione dei suoi istruttori. La coppia People Team al femminile rappresenta da Angela Falbo e Maria Perri conquistano così il pass per le fasi nazionali che si terranno a Milano Marittima. L’evento si svolgerà nelle date dal 2 al 5 giugno, al MarePineta Resort di Milano Marittima, dove saranno in palio gli scudetti dei Campionati italiani Fit tpra padel invernali. Altri passaggi che la People Team ha intenzione di assaltare con le stesse armi che hanno prodotto i grandi risultati già in bacheca.