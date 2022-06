Movida selvaggia, sequestrati impianti acustici sul lungomare, ormai invaso da sedie e tavolini

Primo giro di vite per i locali della movida che soprattutto nel fine settimana, calpestando tutte le regole, trasformano l'intero lungomare cittadino in una grande discoteca all'aperto. Considerato, oltretutto, che ogni bar, pub, paninoteca, pizzeria, gelateria, sente la necessità di allietare gli avventori con la propria musica ed essendo attaccati gli uni agli altri senza soluzione di continuità per cui si scatena una gara a chi alza di più il volume per coprire il suono del vicino, il risultato è un frastuono infernale. Più che movida una pacchianata. Sabato sera gli agenti della squadra amministrativa della Polizia di Stato hanno pertanto deciso di effettuare una serie di controlli sul lungomare cittadino per rilevare le emissioni rumorose, necessari dopo aver ricevuto le segnalazioni di numerosi residenti esasperati dal livello insopportabile dei decibel.

Al termine dei rilievi fonometrici eseguiti da personale tecnico competente è stato quindi riscontrato l’eccessivo volume delle emissioni acustiche che superava di numerosi decibel il limite previsto dalla legge, per cui per cui gli agenti hanno proceduto al sequestro penale di 5 casse acustiche, 3 in un locale e 2 in un altro. Inoltre, al termine delle attività, i relativi gestori sono stati denunciati in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, per “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.

Per questo tipo di servizi la Questura di Crotone ha previsto, nel corso della settimana ed in orari serali, nelle giornate di maggiore concentrazione di persone, l’impiego di pattuglie appiedate sul lungomare cittadino per vigilare sulla sicurezza dei cittadini.Ulteriori accertamenti e controlli verranno effettuati nelle prossime settimane e misure ancora più stringenti verranno adottate in caso di reiterazione del disturbo al riposo dei cittadini.

All'attività della Questura andrebbe affiancata anche quella della Polizia locale soprattutto per quanto attiene all'occupazione del suolo pubblico. Ormai sul lungomare non c'è più alcuno spazio per passeggiare liberamente né per qualsiasi altra attività, atteso che ogni centimetro è occupato da sedie, tavolini e gazebo. Va bene favorire le attività economiche nel periodo estivo e offrire a residenti e turisti quante più attrattive possibile a patto che le esigenze degli esercenti non calpestino totalmente quelle degli altri cittadini. In proposito sarebbe anche interessante, di fronte a questa selvaggia occupazione del suolo pubblico, conoscere la ricaduta economica per il Comune e dunque per la collettività. Insomma, che non sitratti esclusivamente di un regalo ai privati. Come del resto sta avvenendo da anni con le spiagge cittadine, completamente occupate da lidi, stabilimenti ed esercizi di ristorazione a fronte di canoni a dir poco irrisori. In attesa di un paino spiagge che è diventato una chimera.