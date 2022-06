Polos compie 25 anni, il 4 luglio la presentazione dell'ultimo rapporto provinciale

“Turismo, ambiente e digitale” è il tema dell'incontro nel corso del quale sarà presentata il 4 luglio la 25esima edizione di Polos, l'osservatorio economico provinciale curato dall'ufficio studi della Camera di commercio di Crotone. "Quest’anno abbiamo voluto sottolineare il profondo legame che esiste tra lo sviluppo territoriale in termini turistici ed ambientali ed il digitale che, consapevolmente utilizzato, può rappresentare un’attività strategica per la ripresa socio-economica della provincia" spiega Alfio Pugliese, commissario straordinario dell'ente camerale.

La presentazione avrà luogo alle ore 16 nella sala Pitagora della Camera di commercio. Come di consueto, sarà un'occasione di confronto con i protagonisti del mondo economico e sociale con la partecipazione delle massime autorità istituzionali, civili e religiose. Ai saluti istituzionali del commissario Pugliese seguiranno una introduzione al rapporto del segretario generale dell’ente camerale Bruno Calvetta e la presentazione dei risultati da parte della responsabile del servizio 'promozione, comunicazione e giustizia alternativa' dell’ente camerale Gaetana Rubino.

In programma gli interventi di Federico Carli, docente dell’università Guglielmo Marconi, e di Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere. Inoltre una tavola rotonda con la partecipazione dei deputati Sergio Torromino, componente della commissione attività produttive, ed Elisabetta Barbuto della commissione trasporti, poste e telecomunicazioni Elisabetta Barbuto. L’evento, moderato dal giornalista Vito Barresi, sarà concluso dall’intervento del viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

Un quarto di secolo di vita, un traguardo prestigioso per l'unico osservatorio socio economico della provincia di Crotone. "Possiamo ben comprendere quanto sia enorme per il territorio e per i decisori istituzionali il valore di rilevazioni e analisi che vengono compiute puntualmente ed ininterrottamente da venticinque anni" aggiunge il commissario straordinario Alfio Pugliese.

La Camera di commercio informa che per motivi organizzativi l’accesso al pubblico sarà consentito esclusivamente previa comunicazione all’indirizzo ufficio.presidenza@kr.camcom.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail ufficio.presidenza@kr.camcom.it o al numero telefonico 09626634234.