Crotone, per il quinto anno consecutivo ritiro estivo a Villaggio Baffa: il 18 luglio primo allenamento in Sila

Per il quinto anno consecutivo ad ospitare gli squali per la preparazione pre-campionato sarà un luogo immerso nella natura, caratterizzato da un connubio – tra strutture e clima – ideale per concentrarsi, lavorare e amalgamare il gruppo nel migliore dei modi. Sarà infatti ancora una volta a Cotronei in località Trepidò, nel cuore della Sila crotonese, a partire dal 18 luglio.

Per giovedì 14 è previsto il ritrovo della truppa rossoblù a Crotone, nei giorni successivi 15, il 16 e il 17 luglio sono in programma le visite mediche e i test atletici, poi lunedì 18 mattina gli squali si trasferiranno presso l’albergo “Il Brigante” di Villaggio Palumbo. Il primo allenamento, agli ordini di mister Lerda e del suo staff, si terrà nel pomeriggio allo “Stadio Ampollino” di Villaggio Baffa, teatro delle sedute del ritiro e delle prime tre amichevoli della stagione 2022/23 del Crotone, che si disputeranno domenica 24, mercoledì 27 e, a chiusura della prima fase della preparazione pre-campionato, sabato 31 luglio, tutte e tre con avversari in via di definizione.