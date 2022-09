Perdita di acqua sulla condotta Corap, operai al lavoro per scongiurare emergenze

CROTONE - Nuova perdita di acqua, di circa 35 litri al secondo, sulla condotta del Corap in contrada Fondo Vela nei pressi di Papanice. La rottura, sulla quale sono già al lavori i tecnici del Corap, è avvenuta nella stessa zona dove si era verificata la perdita che, a cavallo di ferragosto, aveva costretto a chiudere la fornitura di acqua per quasi una settimana alla città di Crotone. A maggio, invece, la perdita era avvenuta in località Margherita Soprana nel periodo della festa di Capocolonna.

Questa condotta, in cemento armato vecchia di quasi 50 anni, collega la vasca di Calusia al potabilizzatore Sorical di Crotone che alimenta le forniture di acqua per la città capoluogo di provincia. E' l'unica esistente e quando avvengono delle perdite il rischio è sempre quello di lasciare Crotone a secco e non ci sono progetti all'orizzonte per evitare che il problema possa ripetersi considerata la vetustà della condotta.

Non ci sono per il momento comunicazioni da parte dei vari gestori del servizio idrico (Sorical per la fornitura e Congesi per la distribuzione in città) riguardo possibili problemi. Speriamo solo che la perdita venga riparata al più presto.