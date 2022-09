Ancora un incendio a Parco Pitagora, il terzo in quattro mesi

CROTONE - Ancora un incendio ha aggredito Parco Pitagora. E' accaduto nel primo pomeriggio di martedì 20 settembre quando, verso le 13.30 nella zona dell'ingresso al parco di via IV Novembre (lato ospedale) si sono uditi degli scoppi e poi sono state viste le fiamme espandersi. Spinto dal vento il fuoco ha risalito la collina ma ha bruciato solo delle sterpaglie rimaste dai lavori di pulizia recente. Nessun albero è stato intaccato.

Si indaga sull'ipotesi, concreta, che si sia trattato di un ennesimo incendio doloso. Si tratta del terzo incendio in pochi mesi che ha colpito il parco: il primo era avvenuto il 28 maggio quando, in occasione dell'inaugurazione del murale di Rino Gaetano realizzato da Jorit, erano state appiccate le fiamme alla collina su via Borsellino; Il 29 luglio un altro incendio, sviluppatosi dalla zona di fronte via Falcone, aveva devastato l'interno del parco. Martedì un terzo incendio sviluppatosi dal terzo lato del parco (quello della zona ospedale) che per fortuna ha prodotto danni limitati.

"E' un incendio studiato - dice Santo Vazzano, presidente del Consorzio Jobel che gestisce il parco - che fa parte di una strategia per insidiare la convenzione. Come le altre volte il fuoco è stato appiccato seguendo la direzione del vento per fare più danni. Ed è stato appiccato da chi conosce il parco perché avviene sul terzo lato diverso. Per fortuna avevamo pulito la zona e le fiamme hanno bruciato l'erba tagliata". A proposito di gestione, la convenzione tra Jobel ed il Comune è scaduta ad aprile ed è stata prorogata fino ad ottobre dal Comune in attesa del bando.

Comune che con il Consorzio Jobel aveva anche avviato un discorso per il partenariato pubblico privato ma che poi è finito nel dimenticatoio.