Danneggiati nella notte gli spogliatoi del Settore B. I gestori: "non ci fermeranno"

I vandali sono penetrati nel recinto dell'impianto tranciando un lucchetto su uno dei cancelli di ingressi e poi sono entrati negli spogliatoi dove, probabilmente in cerca di qualcosa da portare via, hanno rotto tutte le porte. Non risulta al momento che sia stato rubato qualcosa.

"Non ci fermate e non ci intimidite. Questo è il messaggio vogliamo inviare a quelle persone che, con i loro atti, pensano di poter fermare azioni di cambiamento, di riappropriazione e valorizzazione della città di alcuni luoghi, di azioni che possano dare l’opportunità ai cittadini e alle cittadine di poter vivere luoghi e spazi sociali nuovi". così ha scritto in una nota la cooperativa Agorà Kroton che negli ultimi mesi ha utilizzato l'impianto per scopi sociali realizzandovi campi di volontariato con l'associazione Libera e facendo lavorare alcuni giovani in affidamento.