Giunta regionale, Occhiuto ha nominato i nuovi assessori

“Sulla base delle proposte avanzate dai partiti della coalizione di centrodestra, che sostiene il mio Governo regionale, ho deciso i nomi dei due nuovi assessori che faranno parte della Giunta. Entrano nella squadra Emma Staine, per la Lega, e Giovanni Calabrese, per Fratelli d’Italia". Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Staine e Calabrese subentrano, rispettivamente, a Tilde Minasi e Fausto Orsomarso, eletti in Parlamento nelle elezioni politiche del 25 settembre. "Ringrazio gli assessori Minasi e Orsomarso - aggiunge Occhiuto - per il prezioso lavoro svolto in questo anno. Domani, martedì 29 novembre, alle ore 11, nel corso di un punto stampa alla Cittadella, renderò note le nuove deleghe”. Giovanni Calabrese è il sindaco di Locri, mentre Emma Staine, cosentina, è un avvocato, già candidata per la Lega alle elezioni politiche del 2018 ed alle Europee del 2019.