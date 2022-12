Autonomia differenziata, la proposta di Primavera della Calabria: Stessi diritti tra Nord e Sud

L’autonomia differenziata richiesta dalle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto nel 2017 consiste molto sommariamente nella richiesta da parte delle suddette regioni, sfruttando l'onda di quella riforma costituzionale del 2001 - che prevede materie di competenza esclusiva dello Stato, ma anche 23 materie "di legislazione concorrente" (articolo 117 ) che tali materie concorrenti passino di competenza regionale. Se questo avverrà senza la definizione dei Lep il provvedimento sarà una iattura per le regioni più fragili, ma anche per l’intero paese. Con il nuovo governo si sta assistendo ad un’accelerazione del percorso. Nel corso della conferenza Stato Regioni del 17 novembre si è manifestata palesemente la volontà del Ministro Calderoli di avviare la procedura.

L’iniziativa di sabato 10 dicembre ha lo scopo di informare e sensibilizzare tutti gli addetti ai lavori, ma anche comuni cittadini delle conseguenze nefaste di questo provvedimento per certi aspetti anticostituzionale, al quale ci si dovrà opporre con determinazione ed una azione politica sinergica di tutti i movimenti e le forze in campo. Ad approfondire la complessità di questo provvedimento ci sarà Marco Esposito giornalista de il Mattino e saggista, autore dei libri "Zero al Sud e Fake Sud", libri che hanno spinto molte associazioni a mobilitarsi. Marco Esposito nei suoi saggi narra l’incredibile e vera storia dell’attuazione perversa del federalismo fiscale comunale che ha già messo in ginocchio molti comuni del sud e della Calabria in particolare.

Nel corso dell’evento verrà presentata anche la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede la correzione dell’art. 116 comma 3 e dell’art. 117 comma 1, 2, 3, della Costituzione. Interverranno, tra gli altri, la sindaca di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, Lucrezia Sanzi, coordinatrice provinciale di Primavera della Calabria, Walter Nocito docente universitario di diritto pubblico e Marina Neri coodinatrice regionale di PdC. L’evento si svolgerà con il patrocinio del comune di Isola Capo Rizzuto.