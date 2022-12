Inaugurata la piazzetta di via Giacomo Manna. Il mercato ha la sua area ristoro

Al mercato di via Giacomo Manna, nella mattina del 19 dicembre, è stata inaugurata una piazzetta. Panchine, qualche albero di ulivo e una fontanella sono gli arredi urbani che, assieme alla nuova pavimentazione esterna, hanno riqualificato l'area l'antistante lo storico mercato cittadino. L'intera area infatti è stata oggetto prima di importanti lavori di natura igienico-sanitaria iniziati a settembre scorso e poi, sul piano strutturale, grazie all'intervento del Comune di Crotone che ha finanziato l'opera per quasi 160 mila euro.

Alla presenza dell'assessora ai lavori pubblici Rossella Parise, l'ex assessore Natale Filiberto, l'architetto Pasquale Perri dello staff del Sindaco e l'ingegnere Francesco Ciccopiedi dell'ufficio tecnico del Comune è stata presentata ai cittadini la nuova area che ha una funzione di aggregazione e di ristoro.

"Abbiamo cercato di riqualificare questo mercato - dice l'assessora Parise - che era sotto la spada di Damocle delle minime esigenze Asp perchè davvero malridotto. Abbiamo utilizzato il cemento industriale colorato per rifare la pavimentazione che dà anche un pò di vivacità al mercato e abbiamo trasformato la terra grezza che stava davanti in una piazzetta con panchine e verde per permettere ai cittadini di sostare prima o dopo aver fatto la spesa".

Resta ancora tutto da risolvere il problema dell'assegnazione dei box del marcato comunale che, come spiega l'assessora "sono pronti da tempo" precisando che occorre "regolarizzare chi ha meno di 5 mila euro di debito tributario nei confronti del Comune di Crotone, dando la possibilità anche di rateizzare i costi".

Per il nuovo anno l'amministrazione comunale auspica di riqualificare anche il tetto dell'area mercatale. Foto