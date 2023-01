Voce: il 2023 sarà l'anno dei cantieri grazie ai fondi dell'accordo con Eni

CROTONE - Oltre venti milioni di euro di opere pubbliche. È questa la cifra che emerge dalle notizie fornite dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce nel corso della conferenza stampa di fine anno che si è tenuta, il 30 dicembre, nella Sala “Falcone e Borsellino” della Casa Comunale. “Se il 2022 è stato l’anno delle riaperture, quelle del castello, della piscina olimpionica e di decine di impianti sportivi, il 2023 sarà l’anno dei cantieri” ha detto Voce, evidenziando quello che ha definito “la madre di tutti i risultati raggiunti”: l'accordo con Eni grazie al quale il Comune di Crotone otterrà 16.700.000 di euro in cinque anni destinati alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed architettonico della città, ma anche per interventi per cultura, istruzione, turismo, marketing e promozione territoriale, rigenerazione urbana e ambientale, e per incentivare lo sviluppo economico locale. A questa somma si aggiungeranno altri 4,6 milioni per effettuare studi sul fenomeno della subsidenza.

“Un accordo storico per Crotone ha ribadito Voce puntualizzando: “Questi soldi non c'entrano nulla con le royalties per l'estrazione del metano ed il pagamento dell'Imu per le piattaforme che l'Eni dovrà comunque continuare a dare. Sono risorse libere per l'uso grazie alle quali potremmo eseguire una serie di attività visto che fino ad ora, con il bilancio bloccato dalla Corte dei conti, non potevamo neppure partecipare ai bandi che prevedevano un cofinanziamento”.

Il sindaco ha annunciato poi l'avvio di una serie di cantieri anche grazie ai fondi ottenuti da Eni: come la nuova strada di collegamento per il quartiere Tufolo – Farina per 4 milioni di euro (vedi foto) ed il ripristino dei serbatoi di S. Giorgio per evitare disagi dal punto di vista idrico alla comunità (“una spesa di 2 milioni di euro che da bilancio non sarebbe stato possibile finanziare” ha sottolineato il sindaco).

Ci sono poi in corso la progettazione esecutiva della nuova piscina sul lungomare al posto dell'ex struttura Coni ormai fatiscente ed una serie di lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro città e delle periferie. Ed ancora 600 mila euro per il progetto di marketing turistico Visit Crotone e lo sblocco dei finanziamenti per il terzo lotto del lungomare. “Ieri mattina – ha annunciato il sindaco - ho consegnato i lavori per 9 milioni di euro destinati alla bonifica della scuola di San Francesco”. In tutto questo si contano anche i progetti presentati per il Pnrr e finanziati per un valore di 30 milioni di euro per i quali tra marzo e luglio dovrà essere presentata la progettazione esecutiva.

Nell'anno che verrà Voce ha annunciato anche novità dal progetto Antica Kroton, che gode di un finanziamento di 65 milioni di euro. Il sindaco ha rivelato che “è stata completata la procedura di gara eseguita da Invitalia, suddivisa in lotti, per un importo complessivo di 29.636.820,48 euro”. Il primo cittadino ha poi svelato che “in programmazione c'è una gara triennale per il trasporto e la mensa scolastica e per il verde pubblico”. Riguardo alle cose fatte nel 2022, il sindaco ha sottolineato l'importanza delle assunzioni di personale “Abbiamo attinto da graduatorie già esistenti in modo trasparente. Abbiamo assunto 5 vigili urbani dopo 34 anni, portato i dirigenti da due a otto e grazie a loro ed al segretario comunale vero direttore di questa squadra che ha rimesso in moto la macchina amministrativa. Se non ci fossero state quelle assunzioni non avremo fatto progetti Pnrr. Abbiamo fatto i concorsi ed entro un mese avremo le nostre graduatorie. Raddoppierò i dipendenti”.

Voce ha poi sottolineato l'approvazione del primo piano di zona dell’Ambito Sociale di Crotone (“centinaia di migliaia di euro sono state impiegati a sostegno delle fasce più deboli della città”), gli interventi di riqualificazione stradale, la piazzetta del mercato di via Giacomo Manna, le casette dell’acqua nei quartieri, le piste ciclabili, valorizzazione dei parchi cittadini come, ad esempio, il “Parco della cittadinanza” al quartiere Gesù, il murale di Rino Gaetano realizzato da Jorit nel quartiere 300 alloggi che ha avuto un’eco nazionale ed internazionale. “Sono stati appaltati lavori per oltre 15.000.000 di euro” ha detto il sindaco.

Nessuna anticipazione sulla nuova Giunta comunale: “Non c'è urgenza – ha detto Voce - nessuno fa pressioni al sindaco. Siamo una bella squadra e lavoriamo in armonia. Ma non anticipo nulla”. Di certo con l'anno nuovo Voce delle nuove nomine dovrà farle perché, dopo quelle di Rachele Via e Natale Filiberto pare siano pronte le dimissioni anche di Gianni Pitingolo. Pronti ad entrare nell'esecutivo ci sono Giovanni Greco (ex presidente del Consiglio comunale) e Nicola Corigliano.