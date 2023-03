Zona industriale di Crotone, iniziata pulizia da rifiuti abbandonati

CROTONE - Sono in corso i lavori di rimozione dei rifiuti abbandonati nell’area industriale gestita dal Corap. Un'attività che era stata sollecitata anche nelle scorse settimane nel corso dell'incontro per la presentazione delle attività della Zes Calabria. I rifiuti abbandonati nell'area industriale - presenti in enormi quantità - infatti, rendevano poco attrattiva l'area industriale per eventuali investimenti.

La notizia dell'avvio delle attività di pulizia è stata diffusa dall’assessore all’ambiente del Comune di Crotone Isabella Secreto, dagli uffici Corap di Crotone e da Confindustria Crotone.

"Grazie ad un lavoro di squadra fortemente sollecitato da Confindustria Crotone anche al tavolo della Prefettura - si legge in una nota del Comune di Crotone -, già da due giorni le squadre di Akrea, in collaborazione con il personale del Corap, stanno ripulendo le strade della zona produttiva della città e ripristinato l’igiene pubblica. L’impegno di tutti è quello di scongiurare il ripetersi di episodi di inciviltà che costringono imprenditori e lavoratori ad operare in una zona degradata".

Per Confindustria Crotone "è un primo passo molto importante per restituire alle imprese presenti un contesto territoriale dignitoso. Grazie alla ZES, l’obiettivo di medio termine è quello di attivare risorse per riqualificare l’area industriale e candidarla a luogo di attrazione di nuovi investimenti".

Nei prossimi giorni, il soggetto gestore Corap (Consorzio Regionale Attività Produttive) provvederà ad installare apposita cartellonistica e disciplinerà il divieto di abbandono di rifiuti ed il divieto di sosta in aree consortili. Saranno attivate sin da subito verifiche periodiche da parte della Polizia Municipale e del personale Corap sui luoghi per scongiurare ulteriori illeciti ed a tal fine saranno attivate anche ulteriori telecamere di videosorveglianza nell’area.

E' annunciato infine che il Comune di Crotone che, attraverso Akrea, attiverà la raccolta “porta a porta”.