Libro dei Fatti: La Russa incontra Marra, 'il valore della memoria e della corretta informazione'

"Il valore della memoria storica, custodita e aggiornata anno per anno dal 'Libro dei Fatti', e della corretta informazione fin dalla verifica delle fonti e della loro attendibilità" è stato sottolineato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, nell'incontro con il presidente del gruppo AdnKronos, Giuseppe Marra, che ha fornito l'occasione anche per la consegna alla seconda carica dello Stato di una copia del 'Libro dei Fatti', edizione italiana del 'World Almanac'. Il 'Libro dei Fatti' è giunto nel 2022 alla sua 32esima edizione e dal suo esordio nel mondo editoriale italiano fornisce ai lettori una guida dettagliata alle notizie pubblicate nel corso dell'anno nei diversi settori informativi, dalla politica interna agli esteri, dalla cronaca allo sport, dall'economia alla salute, dalla cultura allo spettacolo, dalla religione alla scienza, dall'ambiente alla tecnologia, con la cronistoria giorno per giorno degli eventi e con approfondimenti anche fotografici sugli argomenti che hanno avuto maggiore risalto. Preziosi anche i dati storici sulla vita delle istituzioni nazionali e internazionali, le tabelle statistiche e le notizie su tutti i Paesi del Mondo. Nel corso dei 32 anni di storia dell'almanacco annuale curato da Adnkronos, a metà del suo fortunato cammino, "Il Libro dei Fatti" ha incrociato Autogrill, che è diventato un partner importante nella diffusione dell'opera, con l'obiettivo di allargare la platea dei lettori, dando testimonianza di un desiderio di promozione della lettura anche in uno dei luoghi più frequentati e affollati del nostro paese: le autostrade.

Grazie a questa ormai storica partnership, il Libro dei Fatti può vantare una peculiarità unica nel mondo editoriale: Autogrill ne offre una copia in omaggio a chiunque acquisti nei suoi punti vendita un qualsiasi altro volume. Una singolare intuizione che fu di Gilberto Benetton all'insegna della volontà di farsi veicolo dei valori della cultura e dell'informazione: un elemento che resta ancora oggi nel Dna di Autogrill.

L'obiettivo di contribuire ad allargare la platea dei lettori è apprezzato in maniera autorevole da Ricardo Franco Levi, presidente dell'Associazione Italiana Editori: "I miei auguri e quelli dell'Associazione Italiana degli Editori all'Agenzia AdnKronos, che oramai da molti anni cura questo prodotto editoriale esemplare nel testimoniare quanto il libro sia centrale nei nostri processi di costruzione della conoscenza. Per il nostro Paese, ma non solo, il 2022 è stato un anno denso di avvenimenti importanti. La complessità del reale, la difficoltà dei cittadini nel districarsi nella mole di informazioni e di distinguere le notizie per gerarchia di importanza e affidabilità delle fonti, rende sempre più indispensabile l'esistenza di libri come questo, capaci di fondare il rapporto di fiducia con il cittadino-lettore sul pilastro della cura editoriale".

Da parte sua il Cavaliere del Lavoro Giuseppe Marra, presidente del Gruppo Adnkronos, ha avuto modo di sottolineare il valore della sua impresa editoriale in un recente incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che lo ha ricevuto a Palazzo Chigi per la presentazione del nuovo "Libro dei Fatti 2022". "Motore e filo conduttore del racconto di un anno non sono solo le notizie - ha precisato Marra - ma le persone, donne e uomini, che di quei fatti sono protagonisti". Nell'occasione Marra ha ricevuto anche i complimenti dalla premier, perchè l'Adnkronos è l'unica agenzia di stampa che ha ottenuto finora l'ambito riconoscimento di "marchio storico di interesse nazionale", da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il riconoscimento è nato nel 2019 con il decreto Crescita è destinato ai marchi d'impresa con almeno 50 anni di storia certificata: un ulteriore traguardo raggiunto dal gruppo Adnkronos, alla vigilia del compimento del sessantesimo anniversario dalla sua fondazione che viene nel corso del 2023.

E' stata l'intuizione geniale di Giuseppe Marra, originario di Castelsilano nel crotonese, a portare in Italia nel 1990 la formula originale nata in America del "World Almanac and Book of Facts", fornendo da allora al panorama editoriale del nostro Paese uno strumento unico per facilità di consultazione e al tempo stesso ricco di informazioni per orientarsi nell'attualità e muoversi con rapidità tra la cronaca dei fatti del passato più recente.

L'edizione 2022 del "Libro dei Fatti" è uscita nel novembre scorso ed è disponibile in versione cartacea in libreria, e online nei formati digitali (ebook e app). Il volume racconta in 962 pagine non solo quello che è successo nel 2021 ma anche i fatti principali del 2022 e la sua pubblicazione arriva alla fine dell'anno proprio per poter dare conto anche le notizie politiche in Italia con la nascita del Governo Meloni.

In copertina compaiono Jeff Bezos, Samanta Cristoforetti, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, Carlo III d'Inghilterra, Papa Francesco, Sergio Mattarella, Amadeus e Fiorello, Mario Draghi, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Volodymyr Zelensky.

Il Libro dei Fatti 2022 si apre con l'intervento di insediamento alla Camera del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e procede con i fatti principali in Italia dalla nascita del Governo Draghi alla fine del primo mandato di Mattarella, passando per l’introduzione del contestato green pass, la tragedia del Mottarone, il successo dell'Italia di calcio agli Europei, i cinque ori nell’atletica alle Olimpiadi di Tokyo, e la nascita di Ita come compagnia di bandiera. Tra i fatti internazionali: l'elezione di Biden negli Usa, l'annuncio e il ritiro delle truppe Ue e Usa dall'Afghanistan, l'elezione in Iran del nuovo presidente Raisi, la fine in Germania dell'era Merkel e l’elezione di Scholz, la conferenza Onu sul cambiamento climatico a Glasgow e la scarcerazione di Patrick Zaki.

Mai come in questa edizione, il "Libro dei fatti" ha presentato così tanti interventi di protagonisti della scena politico-economica italiana, tra quali Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni, e Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale Enel che aprono lo speciale sostenibilità, ormai parte integrante di tutte le edizioni. L'enciclopedia delle notizie firmata Adnkronos contiene anche uno speciale Covid-19 per continuare a raccontare l'epidemia ancora in corso.

Sempre più ricco di dati, informazioni, curiosità e ricorrenze storiche, il "Libro dei Fatti" ci ricorda anche i nomi dei tanti personaggi che hanno fatto la storia, nel Paese e nel mondo, i personaggi nuovi e quelli che ci hanno lasciato nell'ultimo anno. Sono decine le recensioni che, a un mese e mezzo dalla sua uscita, ha ottenuto sulla carta stampata l'edizione 2022 del "Libro dei Fatti" di Adnkronos Libri, testimonianza di un successo che dura da 32 anni, che vanta una diffusione di oltre 4 milioni di copie e che negli ultimi anni si è distinto anche come uno degli ebook più scaricati in Italia. Insieme ai giornali, la pubblicazione dell'enciclopedia delle notizie di Adnkronos ha fatto il giro del web, delle radio e delle tv. E proprio il piccolo schermo ha riservato ancora una volta lusinghieri apprezzamenti all'opera editoriale con servizi del Tg1, del Tg2, del Tg3, del Tg4, del Tg5, di TgCom, apparendo anche in vetrine speciali come "Porta a Porta" di Bruno Vespa.