Pallanuoto serie B, la Rari Nantes Auditore all'esame del Napoli Lions

Nella undicesima giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie B la Rari Nantes L. Auditore sarà ospite nel tempio della pallanuoto mondiale, la piscina F. Scandone di Napoli della Waterpolo Lions Napoli, in quello che è il big match di giornata.

Prima contro terza in classifica. Miglior attacco contro seconda miglior difesa. Roster di qualità eccelse. Buona rivalità. La gara di andata ha visto prevalere i ragazzi di mister Arcuri al termine di una partita intensa, avvincente, anche rognosa, e davvero complicata dal punto di vista tecnico.

Ad introdurre l’incontro di sabato è Enrico Giacoppo: “Sabato scorso abbiamo ripreso da dove ci eravamo lasciati prima della pausa, ovvero con una vittoria. Una partita che abbiamo giocato bene a tratti, ma alla fine il risultato è stato netto e abbiamo fatto divertire i nostri tifosi. Sabato, invece, sarà una partita molto dura, contro una squadra che già in casa ci ha messo in difficoltà, loro hanno un buon organico e sono bene organizzati e poi si sa, che a Napoli non è mai facile vincere, starà a noi dimostrare perché siamo i primi della classe. Mi aspetto una partita molto fisica e tirata fino alla fine ci divertiremo.