Crotone, danneggiato da ignoti il camper di On The road

CROTONE - Ignoti hanno danneggiato il camper del progetto On the Road, il mezzo della cooperativa Kroton Community con il quale i 'Volontari di strada' distribuiscono da anni pasti caldi alle persone in difficoltà della città. Il camper, che si trovava parcheggiato presso un'autofficina in via Nicoletta per alcune riparazioni, ha subito la rottura del parabrezza. Il mezzo doveva riprendere la sua attività proprio questa sera e per questo alcuni soci di 'Volontari di Strada, erano andati a riprenderlo facendo la brutta scoperta. Il presidente di 'Volontari di Strada', Aldo Pirillo, ha presentato una denuncia.