Manutenzione a Ponticelli. Un problema all'impianto ha bloccato lo smaltimento dei rifiuti

In queste ore è in corso un’attività di manutenzione all'impianto di Ponticelli.

A darne notizia e' Antonio Bevilacqua, presidente Akrea spiegando che gli automezzi della società sono in fila all'esterno dell'impianto ma non possono conferire i rifiuti.

“Alcuni cassonetti della città sono pieni perché c’è un problema a Ponticelli. Si sta lavorando per risolverlo in breve tempo – dice Bevilacqua-. I rifiuti nell’impianto devono essere lavorati creando poi un prodotto finale, di una adeguata pezzatura, per il termovalorizzatore di Gioia Tauro che al momento ha fatto ritornare indietro i propri mezzi perché non possono caricare il prodotto. Purtroppo non è coinvolto solo il comune di Crotone, ma tutti”.