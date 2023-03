Naufragio migranti: trasferimento delle ultime salme. Prosegue ricerca dispersi

Procedono le operazioni per il trasferimento delle salme delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro. Al Palamilone. che è stato utilizzato come camera ardente sin dal giorno della tragedia, stamattina c’erano 28 salme: di queste 9 saranno trasferite entro la serata. Per le altre l'espatrio è previsto tra domani e dopodomani.

Delle 28 salme una andrà in Pakistan, una Palestina, quattro Iran e 22 in Afghanistan. Nell'impianto sportivo restano ancora da identificare cinque co presi i due cadaveri rinvenuti stamane. Il lavoro della polizia scientifica prosegue senza soste per cercare di dare un nome a tutte le vittime della tragedia nonostante i corpi, rimasti da oltre 15 giorni in balia del mare, siano ormai irriconoscibili. Gli agenti del Gabinetto provinciale della polizia scientifica esaminano con cura ogni particolare, dagli abiti rimasti addosso ai cadaveri, ad eventuali gioielli (orecchini o anelli) ed anche segni particolari per poter identificare i cadaveri e poi confrontano i dati con le informazioni raccolte dai parenti.