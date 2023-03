Procura Roma invia a Crotone un esposto di parlamentari su naufragio Cutro

La Procura di Roma ha trasmesso per competenza territoriale ai colleghi Crotone l’incartamento relativo all’esposto presentato nei giorni scorsi dai parlamentari Ilaria Cucchi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, in cui si chiedeva di valutare eventuali responsabilità ministeriali nella macchina dei soccorsi in relazione al naufragio di Cutro. A piazzale Clodio i magistrati si sono limitati ad aprire un modello 45, ossia senza indagati o ipotesi di reato.