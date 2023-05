Fotografia, le visioni di ventuno "krotografi" in mostra fino al 10 giugno alla Lega navale

Ventiquattro scatti, ventiquattro tematiche diverse, ventuno fotografi che si sono lasciati guidare dalle proprie visioni del mondo che ci circonda. Sabato 6 maggio alle ore 18.30 taglio del nastro per l'apertura della mostra fotografica Frame, una raccolta di "fotogrammi visionari" a cura dell’associazione culturale Krotografia. L'esposizione avrà luogo nei locali della Lega navale dove andrà avanti fino al 10 giugno prossimo.

Sono stati necessari ben tre anni per portare a termine questo progetto ambizioso nato da un’idea della pittrice Giovanna Semerano che lo ha coordinato in ogni singolo aspetto, spiega Fabrio Carbone, uno dei fotografi. Con Frame, l’associazione Krotografia, per mezzo dell’arte, porterà a spasso tra i secoli i visitatori, focalizzando l’attenzione su tematiche sociali che accompagnano il quotidiano di ognuno di noi: mala sanità, cambiamento climatico, migrazioni, diversità, omosessualità, libertà, malattie silenziose...

Le visioni sono dei "krotografi" Giovanna Semerano, Clara Nino, Mariagrazia Cavallaro, Rino Leto, Paolo Apa, Arelys Marino, Paola Fittante, Maria Franca Ventrice, Antonia Perrotta, Erika Ursini, Luana Franco, Rossella Crugliano, Pompilio Turtoro, Antonio Luzzaro, Tiziana Gualtieri, Antonella Brugnano, Luigi Gallo, Maria Rocca, Giuseppe Perziano, Fiore Liuzzo e Fabrizio Carbone.