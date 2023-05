Armi e trasmissione illegale di partite in tv: assolto presidente Club Curva Sud Crotone

CROTONE - Il giudice del Tribunale di Crotone, Rosalba La Storia, ha assolto il presidente pro tempore del Club Curva Sud Crotone, G.P. che era stato accusato di possesso illegale di armi e sfruttamento commerciale dello spettacolo. L'ipotesi accusatoria era scaturita da una perquisizione condotta nel 2020 dalla Polizia di Stati presso il Club Curva Sud Crotone che all'epoca si trovava in via Spiaggia delle Forche. A conclusione dell'ispezione, condotta anche attraverso agenti della Digos, Pasi e Anticrimine, venne contestata al presidente la trasmissione di partite al pubblico senza apposito contratto con Sky ed il possesso di armi.

Vennero, infatti, sequestrate catene, mazze di legno, cavi di rame, spranghe e coltelli. Nel corso del processo, attraverso l'escussione di testimoni e di documentazione, l'avvocato Gianluca Marino, difensore del presidente del club, l'avvocato Gianluca Marino, ha evidenziato che la proprietà delle armi (in particolare dei coltelli) non poteva essere imputata al presidente in quanto nel club c'erano molte persone. Il resto del materiale sequestrato (mazze di legno e cavi di rame), ha spiegato Marino, servivano per i tamburi e le scenografia. Riguardo alla trasmissione delle partite l'avvocato ha sottolineato che non era stata eseguita una perizia sul decoder e che, comunque, al massimo poteva esserci una contravvenzione per la trasmissione al pubblico non autorizzata delle gare ma non la contestazione di un reato penale. Il giudice ha accolto la richiesta ed assolto il presidente del circolo per mancanza di prove: Anche il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione.