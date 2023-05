Sanità, fondazione Gimbe: in Calabria mancano tredici pediatri di libera scelta

In Calabria, ipotizzando una media di 800 assistiti per pediatra di libera scelta che equivale al tetto massimo, si stima una carenza a livello regionale pari a 13 specialisti. Lo rivela un'analisi della fondazione Gimbe sulle possibili criticità e carenze dei pediatri di libera scelta che ha preso in esame tutte le regioni italiane. La media calabrese è di 854 assistiti per professionista, sotto la media nazionale che è di 896, ma al di sopra del massimale senza deroghe di 800 assistiti.

"L'allarme sulla carenza dei pediatri di libera scelta - afferma Nino Cartabellotta presidente della fondazione Gimbe - oggi è lanciato da genitori di tutte le regioni, da Nord a Sud, con narrative dove s'intrecciano questioni burocratiche, mancanza di risposte da parte delle aziende sanitarie provinciali, pediatri con numeri esorbitanti di assistiti, sino all'impossibilità di esercitare il diritto d'iscrivere i propri figli al pediatra di famiglia con potenziali rischi per la salute, in particolare dei più piccoli e dei più fragili".