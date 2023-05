Commissione pari opportunità: sale a 100 mila euro il costo dei gettoni di presenza

Centomila euro tondi: tanto costerà al Comune di Crotone la commissione pari opportunità per il 2023. Frutto di un adeguamento del gettone di presenza che per legge deve essere corrisposto ad ognuna delle componenti dell’organismo consiliare. Inizialmente il Comune aveva previsto in bilancio una somma di 33 mila euro per fare fronte al costo della commissione ma l’adeguamento del gettone di presenza delle commissarie all’indennità del sindaco e degli assessori ha reso insufficiente quella somma costringendo l’ente ad una integrazione in corsa e a mettere sul piatto altri 67 mila euro. Per un totale, appunto, di centomila euro.

Galeotta è stata le nuova legge approvata nel dicembre 2021 dall’ormai uscente governo Draghi che ha di fatto regalato un sostanzioso aumento di stipendio agli amministratori locali, sindaci, vice sindaci, assessori e presidenti del consiglio, aumento del quale, indirettamente, hanno beneficiato anche i consiglieri comunali il cui gettone di presenza è commisurato percentualmente alle indennità di carica percepite dagli amministratori. E, dunque, aumentando gli stipendi degli amministratori sono lievitati anche i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, nonché dei componenti della commissione pari opportunità, gran parte delle quali, peraltro, non sono neppure consigliere comunali ma esperte esterne. Tanto per rendere l’idea del costo, giovi ricordare che dall’1 gennaio del 2022 l’indennità del sindaco Voce è passata da 4.509 euro e 6.850 euro; Che sono diventati 8.021 euro nel 2023 e toccheranno i 9.660 euro nel 2024.

La determina del nuovo impegno di spesa firmata dal dirigente del settore finanziario Francesco Marano lo scorso 19 maggio, dunque, evidenzia “che l’impegno di spesa assunto con la determinazione dirigenziale n. 62/2023 risulta, al momento, insufficiente” e ritiene “pertanto, necessario incrementare il predetto impegno di ulteriori 67.000,00 euro, al fine di consentire la liquidazione dei gettoni di presenza alle componenti della Commissione Pari Opportunità per la partecipazione alle sedute della medesima Commissione”.