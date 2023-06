Domenica si monta in sella con #Biciincittà, l'evento dedicato alle famiglie

Crotone - In occasione della Move Week Italia ritorna #Biciincittà, l'evento promosso da Envì group, Ciclofficina TR22o, Associazione Culturale Sfrat-Art, WWF Crotone e UIPS Comitato di Catanzaro che si svolgerà il 28 maggio.

"Quest'anno l'edizione è completamente dedicata a famiglie e bambini - si legge in una nota - infatti abbiamo previsto un percorso semplice e senza salite per permettere anche ai più piccoli di pedalare senza difficoltà godendo così dell’esperienza collettiva".

La partenza in sella alle proprie biciclette è prevista alle ore 8,30 da piazza della Resistenza con partenza alle ore 9,30 dopo l'iscrizione. L'itinerario da piazza della Resistenza prevede di percorrere, in direzione piazza Pitagora, tutto viale Regina Margherita passando lungo viale Cristoforo Colombo e viale Antonio Gramsci. Infine si raggiungerà viale Magna Grecia dove sarà presente una piccola area di sosta per poi tornare lungo lo stesso percorso con sosta presso il Park and Ride in via Miscello da Ripe per poi chiudere l’anello nuovamente a Piazza della Resistenza.

Per maggiori informazioni si potrà contattare il numero 349 454 8611 o recarsi in via bologna a #Spaziotr220 (dietro al Parco delle Rose.) oppure presso il Park’n’Ride in via Miscello Da Ripe (sotto la Villa Comunale).