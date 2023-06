Torna il Kroton jazz festival, ma il trio dei fondatori (Michele, Pasquale, Marcello) non c'è più

Un quarto di secolo fa nasceva il Kroton Jazz Festival, la rassegna musicale curata da Lino Patruno che il sindaco Voce ha recuperato dalla memoria per riportare la prossima estate sul palco. Un ruolo fondamentale lo giocò il fondatore di questo giornale, Domenico (Michele) Napolitano, insieme al sindaco Pasquale Senatore ed al futuro assessore comunale e poi provinciale Marcello Praticò.

Lo racconta il Crotonese sulla sua versione cartacea in edicola a partire da venerdì 30 maggio con un viaggio nel passato che è allo stesso tempo un augurio alla nuova edizione del Kroton Jazz Festival in cantiere, di cui si attende la presentazione ufficiale a breve da parte del vice sindaco Sandro Cretella, cultore del genere sia come ascoltatore che come strumentista. Ma anche un ricordo dei fondatori che non sono più con noi.