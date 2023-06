Un medico di Rocca di Neto nell'equipe che ha operato Papa Francesco

C'è anche un medico di Rocca di Neto nell'equipe che ha operato nei giorni scorsi Papa Francesco al policlinico 'Gemelli' di Roma. Si tratta di Giuseppe Quero, dirigente medico dell'unità operativa di chirurgia digestiva della Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”.

Quero ha vissuto ed ha svolto gli studi a Rocca di Neto ed a Crotone. È il figlio del compianto luogotenente dei carabinieri Mario Quero (di origini pugliesi) - deceduto nel 2008 con la moglie in un tragico incidente sulla statale 106 – che per diversi anni ha svolto servizio nel crotonese.

Giuseppe Quero, 38 anni, laureato con lode presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ha precedenti esperienze lavorative presso IRCAD-IHU di Strasburgo e presso il Johns Hopkins hospital di Baltimora. Ha svolto un dottorato di ricerca in ricerca clinica cellulare e molecolare con indirizzo di ricerca in endoscopia digestiva all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Il fratello, Michele Quero, è cardiologo presso l'ospedale 'San Giovanni di Dio' di Crotone L'intervento di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi a cui è stato sottoposto il Pontefice è stato eseguito il 7 giugno dal Prof. Sergio Alfieri, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Addominali ed Endocrino Metaboliche, assistito dal Dott. Valerio Papa, dalla dott.ssa Roberta Menghi dal dott. Antonio Tortorelli e dal dott. Giuseppe Quero; l'intervento è stato condotto in anestesia generale dal Prof. Massimo Antonelli, Direttore del Dipartimento di Scienze dell'emergenza, anestesiologiche e della rianimazione, coadiuvato dalla dott.ssa Teresa Sacco, dalla dott.ssa Paola Aceto e dal dott. Maurizio Soave e la dott.ssa Giuseppina Annetta per il posizionamento dell'accesso vascolare centrale.

“Un motivo di orgoglio per la nostra comunità, la partecipazione del nostro concittadino, dottor Giuseppe Quero nell’equipe medica che ha operato Papa Francesco. Un vero vanto per la nostra cittadina” si legge sulla pagina facebook del Comune di Rocca di Neto.