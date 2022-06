Gli trovano 150 grammi di cocaina in casa: arrestato dalla Squadra Mobile

CROTONE - La Squadra mobile ha arrestato un uomo di 48 anni in possesso di 150 grammi di eroina trovati nel corso di una perquisizione domiciliare. La droga era suddivisa in 8 involucri termosaldati, ognuno dei quali contenenti 20 dosi pronte per essere cedute; inoltre, è stato trovato materiale utile al confezionamento delle dosi di cocaina nonché diversi bilancini di precisione. L’indagato, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, si trovava agli arresti domiciliari, che erano stati disposti dal Tribunale di Crotone in seguito all’arresto operato ad aprile, allorquando era stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato condotto nel carcere di Crotone.