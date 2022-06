Maturità, Provincia: il messaggio del presidente Ferrari e della consigliera Ferrazzo

Pubblichiamo il messaggio del presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari e della consigliera provinciale con delega all'istruzione Teresa Ferrazzo agli studenti ed alle studentesse per l'inizio degli esami di maturità in programma mercoledì 22 giugno.

Care studentesse, cari studenti, siete arrivati alla conclusione del vostro percorso scolastico. Siete giunti al famoso esame di Stato che tutti abbiamo sempre chiamato e ritenuto la vera prima prova di maturità.

Gli ultimi due anni sono stati anni difficili a causa dell’epidemia che ha sconvolto le nostre vite. Lo sconvolgimento in cui ci siamo trovati ha richiesto a tutto il mondo della scuola di riorganizzarsi, di adottare nuovi strumenti, di abituarsi ad una diversa gestione del tempo, a nuove necessità ed a nuove problematiche.

Oggi, finalmente, la ripresa di questa importante prova per voi, ci riporta quasi alla normalità. Si tratta di una prova diversa, una prova che vi farà risentire le emozioni tra i compagni e con i docenti. Una prova che vi riporterà a rivivere la scuola come luogo di crescita e di misurazione. Una prova in cui dovrete mettere in sintesi tutto ciò che questi anni di studio hanno lasciato in voi; di sicuro un bagaglio culturale e di conoscenze che vi sarà indispensabile per realizzare il vostro progetto di vita.

Avete acquisito competenze, ma avete anche compiuto un percorso di maturazione fisica, emotiva e intellettiva, assieme ai vostri compagni e sotto la guida dei vostri insegnanti, in questa comunità educante che è la Scuola, la quale ha il compito di indicare sempre i valori fondamentali del vivere civile e di una Società democratica.

Sarà per tutti un traguardo importante, che vi consentirà comunque di riflettere e scegliere il percorso di vita da seguire da qui in avanti. Sarà l’occasione per sentirsi particolarmente protagonisti di quello che sarà il vostro futuro.

Vi auguriamo, in ogni caso, di vivere un’esperienza che possa costituire un momento da ricordare e soprattutto un inizio per un radioso futuro professionale. delegata alla Pubblica Istruzione Teresa Ferrazzo.