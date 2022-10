Calabria, fermato per un controllo, aggredisce il poliziotto e lo sbatte ad un muro: arrestato

Un poliziotto della Squadra volante della Questura di Vibo Valentia è stato aggredito da un uomo nel corso di un controllo. L'episodio è stato reso noto dal segretario generale del sindacato di polizia Siulp Franco Caso.

L'agente, che è stato ricoverato in ospedale, secondo quanto riferisce Caso, è stato aggredito, sbattuto contro un muro e poi scaraventato a terra da una persona fermata per un controllo mentre alla guida di un autoveicolo. L'aggressore è stato successivamente tratto in arresto.

L'esponente del sindacato di Polizia bolla l'episodio come "un atto vile e criminale" ed esprime a nome del Siulp della provincia di Vibo Valentia "solidarietà e vicinanza ai colleghi della Volante".