Mesoraca, deceduto l'ex sindaco Armando Foresta, camera ardente al Municipio

MESORACA - E' morto l’ex sindaco di Mesoraca Armando Foresta. Una brutta malattia lo ha strappato all'affetto dei suoi cari e di quanti lo hanno conosciuto ed affiancato nel corso della sua lunga carriera politica. Primo cittadino di Mesoraca dal 1998 al 2003, rieletto nel 2009 e nel 2014, Foresta, classe 1957, ha guidato anche la Provincia di Crotone in qualità di consigliere anziano a seguito dell’arresto, nel 2018, dell’allora presidente dell’ente intermedio e sindaco di Cirò Marina, Nicodemo Parrilla, nell'ambito dell'operazione Stige coordinata dalla Dda di Catanzaro.

"Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e l'intera comunità si stringono, con profondo cordoglio, al dolore che ha colpito le famiglie Foresta-Ruberto per l'improvvisa dipartita del caro Armando" si legge nel messaggio diramato dall'amministrazione comunale di Mesoraca. "Appassionato uomo politico e amministratore, ha dedicato gran parte della sua vita alla politica. La sua morte priva la nostra comunità di un uomo carismatico che non ha perso la sua forza e il suo sorriso neanche nella dura battaglia della malattia. Arrivederci, Armando, riposa in pace".

La camera ardente sarà allestita nella Sala consiliare del Municipio di Mesoraca ed aperta al pubblico dalle 14.30 alle 20 di oggi e dalle 8 di domani mattina fino all'orario previsto per il rito sacro in chiesa.