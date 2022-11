Calcio, l'Isola va a gonfie vele nel campionato di Eccellenza ma il pubblico scarseggia

Quarto posto in classifica, bel gioco e grande coesione all’interno dello spogliatoio: insomma i risultanti dell’Isola Capo Rizzuto nel campionato di Eccellenza stanno rispettando i pronostici di inizio stagione e la squadra sta rispondendo alla grande alle disposizioni del mister. Il morale all’interno dello spogliatoio è alto, c’è tanta fiducia per il futuro. Cosa manca per il salto definitivo? Il pubblico! "Questa società sta facendo enormi sacrifici - sottolineano dal club - lavorando di giorno e di notte pur di far quadrare i conti e andare alla ricerca continua di sponsor per far si che la squadra continui a far bene portando in alto il nome della città di Isola Capo Rizzuto. Un gruppo di dirigenti che oltre agli sforzi economici sta togliendo anche del prezioso tempo alle proprie famiglie, ai propri figli, perché travolti da questa passione e spinti dalla voglia di non voler far perdere il terzo titolo calcistico più antico della Calabria. Per continuare però c’è bisogno che l’intera comunità risponda presente, faccia sentire la propria vicinanza, non solo in termini economici ma anche, e soprattutto, in termini di presenza fisica durante le gare ufficiali. E’ impensabile che in una città di 18 mila abitanti, in un contesto in cui il calcio è molto sentito, si faccia fatica a superare le 100 presenze allo Stadio. Possibile che soltanto lo 0,5% della popolazione sia interessato alla squadra locale? Spesso ci ritroviamo ad andare in trasferta in realtà nettamente più piccole della nostra, eppure gli spalti sono sempre pieni. Allora qual è il problema? Negli anni passati lo Stadio Sant’Antonio ha avuto grandi periodi di pienone e la spinta del pubblico di Isola è stata determinante ad ottenere grandi risultati e ora? Non capiamo il motivo di questo distacco, ma se siamo noi quelli antipatici non abbiamo problemi a farci da parte e venire allo stadio da semplici tifosi. Siamo disposti a tutto per questi colori. Ma l’ennesimo disperato appello vogliamo farlo: venite allo stadio, riempiamo il Sant’Antonio, stateci vicino e incoraggiate questa squadra ogni domenica, per far bene ed ottenere i risultati c’è anche bisogno di voi. Forza Isola".