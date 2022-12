Rimpasto di giunta al Comune, le associazioni di categoria vogliono un loro assessore

"Cogliere l’occasione di nominare in seno alla giunta figure tecniche, oltre a quelle già a ruolo, consentirebbe di

segnare un decisivo passo in avanti che porterebbe l’azione amministrativa oltre gli individualismi che hanno caratterizzato, in alcuni momenti, negativamente, le dinamiche di governo del territorio": è quanto sostengono, in un documento congiunto, le associazioni delle categorie produttive intervenendo nella vicenda del rimpasto di giunta al Comune di Crotone.

Nel documento, firmato da Confindustria, Fenimprese, Confartigianato, Confesercenti, Cna, Casa Artigiani e Ance, si afferma che “arricchire la Giunta con personalità tecniche, significa, oltretutto, cogliere anche le potenzialità derivanti dal network che tali personalità hanno saputo creare nel corso degli anni e, quindi, vorrebbe dire poter aumentare, per il territorio crotonese, l’attenzione nazionale”.

“Mai come oggi - prosegue il documento - per il Comune capoluogo è necessario lavorare alacremente su Pnrr, infrastrutture (puntando sull’intermodalità grazie al potenziamento del porto, allo sviluppo dell’aeroporto, all’ammodernamento della Strada statale 106 ed alla riqualificazione della ferrovia), bonifica, (temi per i quali qualche piccolo passo in avanti si è fatto, con nostro poco coinvlgimento)

mettendo al centro, l’azione istituzionale e lo sviluppo socioeconomico del territorio.

E’ intuibile che il coinvolgimento delle parti sociali, associazioni di categoria, ordini professionali sindacatI, istituti di credito, consentirebbe di superare la contingenza e la criticità legate ai singoli nomi guardando, invece, alle esperienze maturate e alle professionalità a vantaggio dell’interesse generale che l’Amministrazione comunale è chiamata a perseguire, per i cittadini e per le imprese”.